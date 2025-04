Le vestiaire du Real Madrid a peur d’une nouvelle humiliation face au Barça !

Un lendemain digne d’une gueule de bois pour le Real Madrid. Après une défaite initiale 3-0 contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions, les Merengues voulaient renverser la tendance avec le match retour. La Casa Blanca a toutefois lamentablement échoué et n’a pas montré grand-chose, terminant avec un nouveau revers 2-1. Sorti de la compétition qu’il avait remportée l’an dernier, le club madrilène doit toutefois se ressaisir, car encore deux trophées restent disponibles.

En Liga, le Real Madrid n’a que quatre points de retard sur le FC Barcelone et il reste encore 7 journées, dont une confrontation entre les deux équipes. Et il y a également la Coupe du Roi. Devant affronter le FC Barcelone le samedi 26 avril en finale de la Coupe du Roi, le Real Madrid aura l’occasion d’obtenir un nouveau trophée après la Supercoupe de l’UEFA (août) et la Coupe Intercontinentale (décembre). Cependant, l’optimisme n’est clairement pas de la partie dans le vestiaire madrilène au lendemain de cette correction subie face à Arsenal.

Le Real Madrid craint une nouvelle fessée

Selon Sport, c’est même tout le contraire et un vent de panique vient de s’abattre du côté de la capitale espagnole. Conscient de son état de forme physique et mentale, le vestiaire ainsi que la direction madrilène voient également la situation prendre une tournure négative et estiment que cela peut être pire. En effet, la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone peut être le dernier clou sur le cercueil de cette saison 2024/2025 décidément si compliquée en cas de défaite contre le rival historique.

Les joueurs auraient peur d’une nouvelle déconvenue face aux Blaugranas et auraient déjà prévu de se réunir pour trouver des solutions pour contenir la bande d’Hansi Flick. Voyant en cette finale une occasion en or de se racheter, les Merengues sont partagés avec le fait de connaître une nouvelle humiliation. Les coups tactiques brillants réalisés par Hansi Flick lors des deux précédents matches de la saison font craindre le pire aux joueurs madrilènes qui veulent éviter une débâcle comme lors du 4-0 et du 5-2 concédés plus tôt dans la saison. Ces derniers ont d’ailleurs une crainte sur le plan physique avec les blessures et un onze titulaire qui a peu tourné cette saison alors que le FC Barcelone termine en boulet de canon.