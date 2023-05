12 morts au Salvador après une bousculade dans un stade

Drame au Salvador ce samedi. 12 personnes sont mortes après bousculade dans le stade Cuscatlan, à San Salvador, lors d’un match de première division, selon la police locale et l’AFP. Le directeur de la Police civile nationale, Mauricio Arriaza, a fait état devant la presse de « neuf morts ici au stade et trois autres dans différents hôpitaux ». Plusieurs supporters ont été blessés, dont deux dans un « état critique ».

Une tragédie qui aurait été déclenchée par des supporters qui tentaient d’entrer dans le stade pour y assister à la rencontre entre l’équipe locale Alianza et le CD FAS. Selon un porte-parole des secours, Carlos Fuentes, plus de 500 personnes avaient besoin d’aide à l’intérieur de l’enceinte. Certains individus présentaient des symptômes d’asphyxie et d’autres « types de traumatismes ». Le président du pays, Nayib Bukele, a annoncé qu’une enquête était ouverte.

