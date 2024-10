FC Porto : Samu Omorodion a beaucoup pleuré cet été

Depuis son arrivée en fin de mercato estival, Samu Omorodion met tout le monde d’accord avec le FC Porto. Arrivé en provenance de l’Atlético de Madrid, le buteur puissant de 20 ans écrase tout sur son passage avec sept buts en autant de matches. Une belle revanche pour un joueur poussé vers la sortie par les Colchoneros et qui a dû digérer un transfert avorté cet été vers Chelsea. Des épreuves qui ont fait souffrir l’intéressé, comme il l’a confié au micro de Marca ce samedi :

« La médaille d’or à Paris n’était pas si amère. Mais l’été a été très compliqué. Quand j’étais à Madrid, j’ai passé un très mauvais moment. Finalement, Dieu merci, tout s’est bien passé. Si ça n’a pas marché avec Chelsea, c’est qu’il y avait une raison et finalement tout s’est bien passé. Là-bas, à l’Atlético de Madrid, je m’entraînais sur la touche. Je ne me sentais pas comme un participant, pas comme un footballeur. Je m’entraînais et ma tête me disait de ne pas le faire. J’ai passé un mauvais moment. J’ai passé beaucoup de nuits à pleurer… Ma famille et ma mère ont eu beaucoup de mal… Finalement, Dieu merci, tout s’est terminé rapidement et j’ai pris la meilleure décision. Personne ne m’a parlé et je n’ai parlé à personne. J’étais toujours un joueur de l’Atlético de Madrid, je devais aller m’entraîner et faire mon travail. Je connaissais déjà la position du club. Ce sont des choses qui arrivent dans le football et qui vous permettent d’acquérir de l’expérience et d’apprendre pour l’avenir. »