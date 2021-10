PSG : Georginio Wijnaldum s'agace de sa situation

Actuellement présent avec les Pays-Bas dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, Georginio Wijnaldum devrait être enfin titularisé ce lundi soir, contre Gibraltar, après un début de saison contrasté au Paris Saint-Germain où son temps de jeu reste avec une seule titularisation lors des cinq dernières rencontres. En Ligue des Champions, le Néerlandais a dû se contenter d'une mi-temps contre Bruges (1-1) et d'un quart d'heure de jeu contre Manchester City (2-0).

Alors que son sélectionneur, Louis van Gaal, avait déjà admis être inquiet de sa situation le milieu de terrain de 30 ans a expliqué ne pas être satisfait de son temps de jeu. «Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier, a-t-il expliqué à NOS. J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'ai toujours été en forme et j'ai aussi très bien réussi. C'est quelque chose de différent et il faut s'y habituer. J'étais vraiment heureux de commencer cette nouvelle étape et puis cela s'est produit... c'est très difficile.»