Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compositions probables

La Liga a peut-être un peu perdu en prestige et en glamour ces dernières années, mais nul doute que la planète foot aura les yeux rivés en direction du Wanda Metropolitano ce soir, où l'Atlético de Madrid accueille le FC Barcelone pour un énorme choc (à suivre en direct sur Foot Mercato dès 21h). Invaincus en championnat, les Colchoneros réalisent un énorme début de saison, menés par un excellent João Félix. Deuxième meilleure attaque et meilleure défense de la ligue, les Colchoneros sont troisièmes, à trois unités du leader, la Real Sociedad, le tout avec deux rencontres de retard.

En face, un FC Barcelone que Diego Simeone n'a encore jamais réussi à battre en championnat. Et si c'était l'opportunité idéale pour le faire ? L'équipe de Ronald Koeman n'est pas toujours sereine en ce moment, surtout loin de ses terres, et affiche de grosses lacunes au niveau de sa défense. Mais les Catalans ne peuvent pas se permettre d'autre faux-pas et se doivent de gagner sous peine d'être sérieusement distancés.

Simeone n'a jamais battu le Barça en Liga

Pour ce duel, l'entraîneur argentin est privé de plusieurs éléments, comme Luis Suarez et Lucas Torreira, positifs au coronavirus, ainsi qu'Hector Herrera, qui était devenu important dans l'entrejeu. Jan Oblak est donc attendu dans les cages, protégé par un duo Savic-Giménez. Sur les flancs, on devrait retrouver Trippier et Renan Lodi. Le duo du milieu sera composé de Koke et de Saul, avec Carrasco et Marcos Llorente sur les ailes. Devant, le duo Félix-Correa voudra mettre à mal la défense catalane.

Ronald Koeman est lui privé d'Ansu Fati, blessé, et de Busquets. Ter Stegen sera présent dans les cages, avec un quatuor Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba en guise de défense. Pjanic et De Jong composeront le double-pivot, en soutien de Messi, Dembélé et Pedri. Enfin, Antoine Griezmann évoluera en pointe face à son ex-équipe. Coutinho devrait faire son retour à la compétition en sortie de banc.