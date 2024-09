Nice - Saint-Etienne : les compositions officielles

La cinquième journée de Ligue 1 débute avec le déplacement de l’AS Saint-Etienne sur la pelouse de l’OGC Nice. (coup d’envoi 20h45, un match à suivre en direct commenté sur FM). Seulement douzièmes avec 4 points et battus le week-end dernier à Marseille (0-2), les Niçois de Franck Haise déçoivent en ce début de saison et doivent absolument prendre les trois points face aux Verts, 16es, qui ont décroché leur premier succès de la saison contre Lille (1-0), la semaine dernière.

Pour cette rencontre, Franck Haise est privé de Boga, Boudaoui, Laborde et Sanson. Il opte pour un 3-4-3 avec Bulka dans la cage. Bombito, Dante et Ndayishimiye formeront la défense avec Clauss et Bard en pistons. Ndombele et Rosario vont évoluer au milieu alors que devant Guessand sera épaulé par Cho et Moukoko. Côté Olivier Dall’Oglio, Briançon, Maçon, Monconduit et Wadji sont blessés alors il reconduit le onze victoirieux du LOSC avec Larsonneur dans le but. Batubinsika et Abdelhamid forment la charnière avec Appiah et Cornud dans les couloirs. Au milieu, Ekwah est accompagné d’Amougou et Moueffek alors que devant Davitashvili et Cafaro vont évoluer en soutien de Stassin.

Les compositions officielles

OGC Nice : Bulka – Ndayishimiye, Bambito, Dante – Clauss, Rosario, Ndombele, Bard – Cho, Guessand, Moukoko.

ASSE : Larsonneur – Appiah, Batubinsika, Abdelhamid, Cornud – Moueffek, Ekwah, Amougou – Davitashvili, Stassin, Cafaro.