ASSE : Ryad Boudebouz s'est envolé pour le Qatar

Arrivé à l’AS Saint-Étienne il y a un peu plus d’un an au cours de l’été 2019 en provenance du Betis, Ryad Boudebouz ne vit pas, comme à son habitude depuis quelques années, un long fleuve tranquille en terre stéphanoise. En 24 matches de Ligue 1 disputés la saison passée, l’international algérien n’a inscrit qu’un seul but et délivré quatre passes décisives. Un bilan bien trop maigre qui n’a pas réellement satisfait son entraîneur qui ne compte visiblement pas sur lui pour la saison.

Ce pourquoi ce dernier aurait eu des envies de départs. Et selon l’Équipe ce mercredi, le meneur de jeu des Verts s’est envolé hier après-midi pour Doha afin d’aboutir positivement à des négociations entamées déjà bien avancées. Un retour en Ligue 1 qui n’aura donc pas été payant pour le trentenaire qui devrait conclure une carrière mitigée dans un championnat moins attractif au Qatar.