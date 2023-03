Monaco - Reims : les compositions sont là

La 27e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un alléchant duel entre l’AS Monaco et le Stade de Reims. A domicile, les Asémistes optent pour un 4-4-2 avec Alexander Nübel dans les cages derrière Ruben Aguilar, Axel Disasi, Malang Sarr et Caio Henrique. Le double pivot est assuré par Youssouf Fofana et Eliot Matazo avec Krépin Diatta et Aleksandr Golovin. Devant, Maghnes Akliouche et Wissam Ben Yedder sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Champenois s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Yehvann Diouf comme dernier rempart. Devant lui, Thomas Foket, Cheick Keita, Yunis Abdelhamid et Thibault De Smet composent la défense. Dans l’entrejeu, on trouvait Azor Matusiwa et Dion Lopy. Folarin Balogun est placé seul en pointe derrière Junya Ito, Marshall Munetsi et Alexis Flips.

À lire

Ben Yedder trouve le poteau face à Reims !

Les compositions

AS Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi, Sarr, Henrique - Diatta, Fofana, Matazo, Golovin - Akliouche, Ben Yedder

La suite après cette publicité

Stade de Reims : Diouf - Foket, Keita, Abdelhamid, De Smet - Matusiwa, Lopy - Ito, Munetsi, Flips - Balogun