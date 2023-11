Stuttgart : ça s’agite autour de Sehrou Guirassy

« Je pense qu’il se sent vraiment à l’aise. Bien sûr, j’espère qu’il restera longtemps avec nous, qu’il passera simplement du bon temps avec nous. Mais avec lui et avec les autres, il n’est jamais possible d’exclure des choses ». Sébastien Hoeness redoute le départ de son buteur Sehrou Guirassy lors du mercato hivernal. Et on le comprend, tant les performances du Guinéen sont hallucinantes depuis le début de saison.

Auteur de 15 buts en 10 apparitions (dont 8 titularisations), le Guinéen âgé de 27 ans est le troisième meilleur buteur européen jusqu’à présent, devant Mbappé et Haaland. Et le pire, c’est qu’il a raté des matches en raison d’une blessure fin octobre… Forcément, ses statistiques suscitent l’intérêt. Depuis quelques semaines, le nom de Guirassy fleurit dans de nombreuses pages à travers l’Europe.

Une clause libératoire abordable

Selon nos informations, quatre gros clubs sont déjà venus aux renseignements. Il s’agit de l’AS Roma, de l’AC Milan, de Newcastle et de Manchester United. Ces quatre clubs recherchent une alternative en attaque, soit par manque initial de profondeur de banc, soit parce que les recrues offensives ont déçu.

Il faut dire qu’outre son bilan, Guirassy a l’avantage de présenter un tarif abordable. Il dispose en effet d’une clause libératoire inférieure à 20 M€ (aux alentours de 17 M€), activable dès ce mercato hivernal. Et le joueur là-dedans ? L’ancien Rennais ne ferme pas la porte à un départ, et reste à l’écoute des projets qu’on lui présentera. Il devrait donc bien être l’un des acteurs majeurs du prochain marché des transferts.