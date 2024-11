Liverpool - Real Madrid : les compositions officielles

C’est le choc de la soirée. Liverpool reçoit le Real Madrid ce dimanche à 21h pour le compte de la 5e journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Avec quatre victoires en autant de rencontres, les Reds voudront encore s’imposer pour s’approcher un peu plus du top 8, synonyme de qualification directe en huitièmes de finale. De leur côté, les hommes de Carlo Ancelotti, 21es avec deux victoires et deux défaites dont la dernière contre l’AC Milan (1-3), doivent se relancer.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien italien a aligné un 4-4-2 en diamant avec un milieu composé de Luka Modric, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Arda Güler. Privé de Vinicius blessé, Kylian Mbappé occupera l’axe gauche de l’attaque aux côtés de Brahim Diaz. Du côté des Reds, Mohamed Salah est titulaire avec Darwin Nunez et Luis Diaz en attaque. Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté font la paire en défense centrale avec Bradley et Robertson.

Les compositions officielles :

Liverpool : Kelleher – Bradley, Van Dijk, Konaté, Robertson – Mac Allister, Gravenberch- Salah, Jones, Diaz - Nunez.

La suite après cette publicité

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy - Güler, Modric, Camavinga, Bellinham - Brahim, Mbappé.

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Un premier but de Mbappé au Real face à Liverpool vous rapporte jusqu’à 531€.