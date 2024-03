PSG : les confidences de Gianluigi Donnarumma sur sa boulette contre Karim Benzema

Pour la première fois depuis la saison 2020-2021, le PSG s’est enfin qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Une prouesse, qui devrait être la norme pour Paris, et qui a été rendu possible par une double confrontation maîtrisée face à la Real Sociedad. La dernière fois que le club de la capitale avait affronté une formation ibérique en huitièmes, il avait été surpris par le grand Real Madrid en 2021-2022. Vainqueur sur la plus petite des marges au Parc des Princes à l’aller, les hommes de Mauricio Pochettino avaient été crucifiés par Karim Benzema au retour à Madrid. Une rencontre traumatisante pour Gianluigi Donnarumma.

Pour son premier grand-rendez vous avec Paris, le portier italien avait permis aux Merengues de revenir dans le coup en étant naïf lors d’un dégagement intercepté par l’attaquant français. Interrogé à ce sujet par le Canal Football Club, le gardien formé à l’AC Milan est revenu sur cet épisode : «le but de Benzema ? J’attendais un défenseur ou un coéquipier qui se libère. Je n’ai vu personne. J’ai essayé de me déplacer pour renvoyer le ballon et il est arrivé sur moi. Ça m’a fait grandir, tout te fait gagner en expérience. Prendre un but, commettre une erreur, c’est ainsi, ça permet de s’améliorer.» Difficile de lui donner tort vu la qualité de sa saison dans les buts parisiens…