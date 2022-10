Le FC Barcelone négocie le départ anticipé de Gerard Piqué

La suite après cette publicité

Partir afin de laisser un bon souvenir. Le média espagnol Sport a expliqué que le Barça était en train de s'activer afin de convaincre Gerard Piqué (35 ans) de partir avant la fin de son contrat (juin 2024). Les Blaugranas savent que leur historique défenseur central espagnol est sur le déclin.

Alors qu'il a reculé dans la hiérarchie des défenseurs, et qu'il sifflé par ses supporters, aussi parce qu'il a refusé de revoir son salaire à la baisse, l'idée des dirigeants est de le faire partir sur une bonne note vu son histoire avec le club catalan, et compte utiliser cet argument. Et ce même si Xavi, son entraîneur, a avancé qu'il était un exemple comme capitaine.