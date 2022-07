Arthur, la clef dans l'arrivée de Nicolo Zaniolo à la Juventus

La suite après cette publicité

Priorité mercato de la Juventus, le milieu offensif transalpin Nicolo Zaniolo (23 ans) entend quitter l'AS Roma. Le buteur décisif du club de la Louve lors de la finale de la Ligue Europa Conference contre Feyenoord (1-0) sort d'un exercice intéressant (8 buts et 9 offrandes en 42 matches) et revient tout doucement d'une longue blessure aux ligaments croisés. Sous contrat jusqu'en juin 2024, il n'entend pas prolonger et un départ pourrait intervenir cet été si les deux clubs se mettent d'accord.

Selon Tuttosport, l'AS Roma attend 60 millions d'euros pour le joueur. La Juventus, qui aura du mal à mettre cette somme, pourrait décider de mettre un joueur dans l'opération. Justement, les Giallorossi apprécieraient le profil d'Arthur Melo qui apporterait de la technicité dans l'entrejeu. Le Brésilien pourrait venir sous la forme d'un prêt de 10 millions d'euros avec une obligation d'achat avoisinant les 40 millions d'euros plus bonus. Les discussions semblent en tout cas s'accélérer de façon concrète.