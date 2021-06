OM : des prêts avec options d’achats pour Cengiz Under et Pau Lopez ?

L’Olympique de Marseille veut frapper un grand coup sur le marché des transferts. En attendant les officialisations de Gerson et de Konrad de la Fuente, Pablo Longoria s’active toujours en coulisse et travaille sur de nouvelles pistes.

Depuis quelques jours, la presse italienne évoque un intérêt de l’OM pour les deux joueurs de l’AS Roma Pau Lopez (26 ans) et Cengiz Under (23 ans). Selon les informations de Sky Sport Italia, la direction olympienne devrait même obtenir un prêt avec option d’achat pour les deux joueurs. Des options qui seront activées en fonction du nombre de matches joués. Celle de Pau Lopez est estimée à 15 millions d’euros tandis que celle de Cengiz Under tourne autour de 12 millions.