LOSC : ça chauffe pour Ethan Mbappé

Cet été, c’est toute la famille Mbappé qui quitte le PSG. Kylian, actuellement blessé au nez avec l’équipe de France à l’Euro, va rejoindre le Real Madrid quand Ethan est lui encore dans l’attente de sa future destination. Le plus jeune (17 ans) des deux frères a tout juste eu le temps d’effectuer ses premières apparitions professionnelles (5 au total avec le PSG, 3 en Ligue 1 et 2 en Coupe de France) et de remporter le championnat de France U19, avant de plier bagages.

Nous évoquions la piste lilloise il y a quelques semaines. Les contacts entre les deux parties étaient en très bonne voie et ça se confirme. D’après nos informations, aucun accord n’a encore été trouvé mais le dossier est très bien avancé et l’on se montre très optimiste du côté nordiste. Tout va s’accélérer dans les prochains jours, sous l’impulsion d’Olivier Létang. Le président des Dogues apprécie beaucoup le profil du milieu de terrain et sa personnalité montrée sur les terrains.