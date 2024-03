OL : la pique de Benjamin Biolay à Jean-Michel Aulas

Après 36 ans de règne au sein de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas décidait de céder les commandes de son club de cœur à l’homme d’affaires américain, John Textor. Malgré son départ de l’institution rhodanienne, le dirigeant français demeure très présent sur les réseaux sociaux et n’hésite pas à s’exprimer sans retenue sur de nombreux sujets, notamment sur l’actualité entourant son ancienne formation. Si certains se délectent de ses interventions, d’autres soulignent son utilisation excessive, à l’image de Benjamin Biolay. Présent sur le plateau de Canal+ dans le cadre de la présentation de la série "La Fièvre" qui s’inspire de l’actualité mêlant réseaux sociaux et fractures identitaires par le prisme universel du football, l’acteur français et grand fan de l’OL en a profité pour adresser une pique à l’actuel vice-président de la FFF.

La suite après cette publicité

«J’aime bien ce conseil d’éteindre le téléphone quand ça ne va pas. Pour s’éloigner des situations de crise, j’évite de tweeter. C’est ce que devraient faire les ministres par exemple ou des présidents de clubs. J’en connais un qui aime beaucoup trop tweeter à mon goût. C’est de l’émotivité à l’état pur, l’information peut être démentie à la minute. La fake news aura plus d’impact que l’info débunkée. On utilise les réseaux sans aucun filtre et c’est ridicule», a-t-il exprimé.