PSG : Nasser Al-Khelaïfi fixe ses premiers objectifs à Christophe Galtier

La suite après cette publicité

La nouvelle ère du Paris SG démarre officiellement ce mardi, avec le départ de Mauricio Pochettino et l'intronisation de Christophe Galtier. Le nouveau technicien parisien a été présenté ce mardi au Parc des Princes face à la presse. À ses côtés, Nasser Al-Khelaïfi, son président, a démarré cette conférence avec le sourire et un propos liminaire.

«Bonjour à tous, j’espère que vous passez de bonnes vacances, bienvenue à la conférence de presse de présentation pour annoncer notre nouveau coach Christophe Galtier, je suis très heureux d’être là, à côté de lui. Je veux avant cela remercier Mauricio Pochettino pour tout le travail qu’il a fait avec son staff, je lui souhaite le meilleur, c’est un top coach. Nouveau coach, nouvelle ère, nouvelle motivation, nouvelle impulsion. Je suis très heureux et fier. Vous connaissez bien Christophe. On le suit depuis Saint-Etienne, Lille, Nice. On est content et fier aussi qu’il soit français. On a hâte de commencer ce nouveau projet», a-t-il d'abord lancé avant de laisser la parole à l'entraîneur.

Des mots forts

NAK a ensuite affirmé que le Marseillais avait toujours été le choix n° 1 du club de la capitale, niant une nouvelle fois la rumeur Zinedine Zidane, en faisant la moue avant de fixer des premiers objectifs à son nouvel employé. «Notre objectif, c’est de mieux jouer, d'être plus collectifs, de montrer davantage d'unité sur le terrain, dans le management au club aussi. On veut prendre du plaisir en regardant jouer l’équipe en jouant du bon football. On ne va pas parler de la Ligue des Champions aujourd’hui, on n’a pas. On veut travailler tous les jours pour progresser, construire une vraie équipe. Je sais que Christophe sait faire ça. On est très motivé. La saison commence aujourd’hui. Si tout le monde donne tout à l’entraînement, sur le terrain. On veut gagner, avec une philosophie, un style de jeu. On a des stars mondiales mais aussi des jeunes talents. On veut se concentrer, travailler et essayer de sortir le nouveau Kylian», a-t-il expliqué, envoyant un message clair aux joueurs.

«On croit en Christophe. On est fier. Je suis sûr qu’il va apporter beaucoup de choses à l’équipe, sur le style, le système, l’état d’esprit, le collectif. Les joueurs doivent être fiers d’être là, de jouer pour le PSG, de travailler pour ce coach. Personne n’est au-dessus du club. Je suis le premier à défendre les joueurs, mais personne n'est au-dessus du club. Il y a des règles à suivre. Si les joueurs respectent les règles du club, pas de problèmes, sinon, pas de place pour eux au club», a-t-il conclu.