Le Paris Saint-Germain annonce l'arrivée de Christophe Galtier

Kylian Mbappé officiellement sécurisé jusqu'en 2025, le Paris Saint-Germain et ses supporters attendaient depuis de nombreuses semaines pour savoir qui sera intronisé sur le banc parisien la saison prochaine. Pourtant, Mauricio Pochettino restait sous contrat avec le PSG jusqu'à la fin de la saison à venir, mais Luis Campos, le nouveau directeur sportif, voulait instaurer un nouveau souffle et plonger le club dans une nouvelle ère avant de s'occuper pleinement du nouvel effectif des champions de France 2022.

Christophe Galtier nommé nouvel entraîneur du @PSG_inside



Le technicien français s’est engagé sur un contrat de deux saisons, jusqu’au 30 juin 2024. ❤️💙https://t.co/Ochvsfo7IQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

Comme nous l'avions déjà évoqué à plusieurs reprises, les Qataris rêvaient de Zinedine Zidane, à quelques mois du Mondial 2022 qui se déroulera cet hiver, sur leur sol. Mais aucun accord total n'a été trouvé entre les deux parties et Luis Campos a longtemps milité pour faire venir un homme qu'il a bien connu lors de son passage au LOSC : Christophe Galtier. Un profil avec beaucoup d'expérience en Ligue 1, passé par Lille, où il a réussi à rompre la domination du PSG et être sacré champion de France 2020-2021, avant de s'engager à Nice pour un exercice 2021-22 en demi-teinte.

Le PSG entame sa nouvelle ère

Après plusieurs semaines d'attente, le manager de 55 ans a officiellement rejoint le club de la capitale ce mardi 5 juillet. Christophe Galtier, qui a paraphé un bail de deux saisons, a été présenté à la presse lors d'une conférence de presse organisée au Parc des Princes. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle. Le technicien français s’est engagé sur un contrat de deux saisons, jusqu’au 30 juin 2024 », a ensuite explique le PSG par le biais d'un communiqué dans la foulée.

Afin d'oublier ses échecs du passé et ses deux dernières saisons sous Mauricio Pochettino plutôt décevantes, le PSG compte maintenant s'appuyer sur cette nouvelle structure avec un duo Campos-Galtier qui sera chargé de retravailler l'effectif parisien autour de sa grande star : Kylian Mbappé. Une formule sur laquelle Doha et l'ensemble des supporters franciliens attendent avec impatience pour enfin parvenir à décrocher la première Ligue des Champions de l'histoire de l'équipe rouge et bleu.