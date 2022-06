PSG : Luis Campos insiste pour Christophe Galtier

Officiellement intronisé ce vendredi, Luis Campos n’a pas attendu longtemps pour se mettre au travail. Le nouveau conseiller football du club, en charge de l’équipe première, dessine depuis plusieurs jours les contours de l’effectif de la saison prochaine. Si le nouvel homme fort du PSG songe au recrutement de nouveaux joueurs pour renforcer l'effectif, il s'active également dans la recherche d'un nouvel entraîneur, un homme pour incarner le nouveau projet parisien. Lequel ne sera plus Mauricio Pochettino. Le technicien argentin, à un an de la fin de son contrat avec le PSG, va être remercié par les dirigeants.

En tête de liste : Christophe Galtier. Le coach de Nice, 55 ans, est aujourd’hui la priorité de Luis Campos pour succéder à Pochettino. Les deux hommes s'apprécient depuis leur belle entente lilloise, qui a mené au titre de champion de France. Le technicien français avait d'ailleurs demandé au Gym de faire venir le Portugais sur la promenade des Anglais, en vain. Comme nous vous l'avions déjà révélé, les deux hommes ont déjà discuté du projet parisien et de la possibilité de travailler de nouveau ensemble. L'entraîneur niçois a d'ailleurs déjà donné son feu vert à Luis Campos pour rejoindre les champions de France en titre, ce qui est également annoncé par Le 10 Sport. En privé, l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco confie qu'il y a de fortes chances que Christophe Galtier soit sur le banc parisien la saison prochaine.

Zidane, pas le choix de Campos

Dans le nouveau PSG, qui se veut davantage à tonalité locale dans le recrutement, Campos a été assuré, avant son arrivée, d'avoir carte blanche sur le recrutement et le choix du futur entraîneur. Aidé d'Antero Henrique, ancien de la maison rouge-et-bleue, Campos multiplie les contacts et les rendez-vous depuis plusieurs semaines déjà. Lors de ces meetings, ces derniers expliquent vouloir instaurer un système à 3 derrière. Et même si Christophe Galtier n'est pas un adepte de ce système, sa bonne relation avec Luis Campos peut se traduire aussi par une certaine souplesse tactique.

En parallèle, et comme déjà évoqué à plusieurs reprises, les Qataris rêvent de Zinedine Zidane. Des discussions ont lieu depuis de nombreux mois et jusqu'à présent aucun accord total n'a été trouvé entre les deux parties. Surtout, malgré les nombreuses parutions au sujet d'une collaboration imminente, l'arrivée de Zidane serait un premier coup dur pour Luis Campos, à qui il a été donné carte blanche sur la composition de l'équipe première. Boucler la venue de Zidane, si tant est que ce dernier l'accepte, c'est fragiliser immédiatement le tout nouveau conseiller sportif du club. Cela ne serait pas la première fois qu'une forme d'incohérence se retrouve au Paris Saint-Germain, mais le timing serait cette fois particulièrement douteux.