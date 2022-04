L’Ajax a fait une offre de prolongation à Erik ten Hag

La suite après cette publicité

Le directeur technique de l’Ajax d’Amsterdam Gerry Hamstra s’est exprimé au sujet du coach des Lanciers Erik ten Hag ce eek-end en amont de la défaite de son équipe en finale de la Coupe des Pays-Bas face au PSV (1-2). Malgré l’intérêt de Manchester United, le dirigeant hollandais a expliqué que l’Ajax avait proposé un nouveau contrat à son entraîneur, engagé avec le club d’Amsterdam jusqu’en juin 2023, et que la décision finale concernant son avenir était entre les mains du technicien néerlandais.

« Je veux être très bref à ce sujet. Nous avons fait tout ce que nous pouvions et faisons tout ce que nous pouvons pour le garder à bord. Prolongation de contrat offerte ? Oui. Plus d'argent ? Tout ce qui va avec, sans rentrer dans les détails. Erik peut finalement déterminer son propre avenir, il est assez vieux et sage pour cela. Nous avons deux scénarios, nous espérons vraiment qu'il restera et, s'il ne reste pas, nous devons être prêts pour le deuxième scénario », a déclaré Hamstra au micro d’ESPN Pays-Bas.