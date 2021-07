Crystal Palace : Patrick Vieira va être nommé entraîneur ce dimanche

Crystal Palace a son nouvel entraîneur. Après la résiliation à l'amiable du contrat de l'Anglais Roy Hodgson, les Eagles auraient trouvé un accord avec le Français Patrick Vieira et pourraient officialiser son arrivée dans la journée. Selon The Athletic, l'ancien technicien niçois est attendu à Londres ce matin pour la signature d'un contrat jusqu'en 2024.

Il s'agira de sa première expérience en tant que coach d'équipe première en Angleterre, après être passé par les bancs du New York City et donc de l'OGC Nice. L'ancien milieu de terrain d'Arsenal avait déjà travaillé dans un club anglais auparavant, puisqu'il était entraîneur de la réserve et en charge du développement des jeunes joueurs citizens.