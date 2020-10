Raphinha attendu à Leeds ce lundi

Auteur d'une partie superbe face à Reims dimanche, Raphinha a sans doute disputé le dernier match de sa jeune carrière avec le Stade Rennais. Le Brésilien est attendu du côté de Leeds ce lundi dans l'attente de son permis de travail.

Selon nos informations, Rennes, le club anglais et le joueur se sont mis d'accord dimanche pour un transfert de 17 M€ (+ 6M€ de bonus). Arrivé en Bretagne il y a un an en provenance du Sporting CP, Raphinha (23 ans) n'aura fait qu'un passage éclair en Bretagne. Il devrait être remplacé numériquement par le phénomène Jérémy Doku, arrivé hier soir à Rennes et qui devrait s'engager contre un chèque de 26 M€ plus bonus.