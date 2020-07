Bundesliga : le Werder arrache son maintien dans une fin de rencontre folle face à Heidenheim

Miraculé lors de l'ultime journée de Bundesliga à la faveur d'une victoire 6-1 contre le FC Cologne, le Werder Brême avait obtenu de justesse son ticket pour les barrages de la Bundesliga. Opposés au troisième de 2.Bundesliga Heidenheim, les coéquipiers de Milot Rashica n'avaient pas pu faire mieux qu'un match nul 0-0 sur leur pelouse.

En déplacement pour le match retour, ils n'ont eu besoin que de trois minutes pour prendre l'avantage dans cette partie. Malencontreusement, Norman Theuerkauf concédait un but contre son camp (1-0, 3e). En tête toute la partie, le Werder Brême encaissait néanmoins un but de Tim Kleindienst qui relançait Heidenheim (1-1, 85e). Sous pression, le Werder reprenait l'avantage grâce à une réalisation de Ludwig Augustinsson dans les ultimes secondes (2-1, 90e +4) mais sur penalty Tim Kleindienst permettait à son équipe de revenir au score (2-2, 90e +7). En souffrance comme tout au long de sa saison, le club vert et blanc se maintient de peu dans l'élite.