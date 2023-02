Real Madrid - Al-Hilal : les compositions officielles

Le Real Madrid vise un titre ce samedi face au club saoudien d’Al-Hilal (20h, à Rabat). Club le plus titré dans la compétition avec 4 trophées, les Merengues visent une cinquième couronne FIFA. Face à eux, les Saoudiens disputent leur première finale, pour leur troisième participation à la compétition. Le Real a battu Al-Ahly en demi-finale mercredi (4-1), alors qu’Al-Hilal a éliminé Wydad (2-1) puis Flamengo (3-2).

Pour cette affiche, Carlo Ancelotti aligne un 4-3-3 classique légèrement remanié, avec le trio offensif Valverde-Benzema-Vinicius. Tchouaméni est titulaire au milieu de terrain, associé à Modric et Kroos. Camavinga occupe encore le couloir gauche, à côté de la charnière Rüdiger-Alaba. Carvajal est aligné à droite, et Lunin dans les buts. En face, le 4-2-3-1 saoudien présente Marega en pointe, et Vietto en meneur de jeu.

Federico Valverde double la mise pour les Merengues !

Les compositions

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga - Modric, Tchouaméni, Kroos - Valverde, Benzema (cap.), Vinicius

Al-Hilal : Al Muaiouf (cap.) - Abdulhamid, Jang, Al-Bulaihi, Al Dawsari - Kanno, Cuellar - Carrillo, Vietto, Al-Dawsari - Marega