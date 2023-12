C4 : Lille termine invaincu et premier après sa victoire contre Klaksvik

Le LOSC concluait sa phase de poules de C4 ce jeudi soir, à domicile, en recevant le petit club des Îles Féroé Klaksvik. Déjà qualifiés, les Dogues devaient cette fois assurer la première place du groupe en prenant les trois points alors que le Slovan Bratislava pouvait toujours terminer premier. Mais finalement, le LOSC a livré une nouvelle prestation sérieuse pour s’offrir la victoire 3-0 qui envoie donc en 8es de finale de C4.

Sur deux penalties, Yazici puis Gomes ont marqué et donc assuré la première place, surtout que dans le même temps, le Slovan Bratislava s’est incliné de manière surprenante face à Ljubjlana (1-2). Zhegrova a conclu le spectacle du LOSC. Lille termine sa campagne de C4 avec 4 victoires et 2 matches nuls et esquive donc le piège des matches de barrages face aux équipes reversées de C3. Dans les autres rencontres de la soirée, il n’y avait aucun enjeu puisque les premières et deuxièmes places étaient déjà décidées.

Les résultats de C4 :