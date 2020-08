La Juventus Turin lance un maillot third étonnant pour la saison 2020/2021

Après avoir dévoilé deux maillots (domicile et extérieur) sobres, la Juventus Turin et son équipementier adidas ont décidé de se faire plaisir pour le maillot third.

Oubliez tout ce que vous avez connu auparavant car cette troisième tenue que porteront occasionnellement les partenaires de Cristiano Ronaldo est étonnante. En effet, adidas a choisi une combinaison inédite de couleurs avec un mélange de noir et orange.

Mais ce n’est pas du tout puisque l’on peut apercevoir un imprimé original avec un effet d’encre dilué avec des taches noires disparates sur le fond orange du maillot dont le col rond et le bord des manches sont noirs. Les logos du club et de l’équipementier ainsi que celui du sponsor maillot “Jeep” sont quant à eux blancs pour contraster avec l’ensemble. Les hommes du nouvel entraîneur Andrea Pirlo auront donc un look complètement différents lors de la reprise de la Serie A le 19 septembre prochain.

