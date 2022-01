Le FC Barcelone veut gâcher les plans mercato de l'OM

C'est le nom qui risque bien de marquer cette fin de mercato du côté du Vélodrome. Pour remplacer Jordan Amavi, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria auraient jeté, selon divers médias argentins, leur dévolu sur Nicolas Tagliafico, le latéral argentin de l'Ajax. Plus considéré comme indispensable, le joueur de 29 ans a également décidé de ne pas prolonger le contrat qui le lie aux Néerlandais jusqu'en 2023.

La suite après cette publicité

Et surtout, on apprenait hier que les dirigeants ajacied ne poseraient pas trop d'obstacles à un départ de leur joueur. Tagliafico à l'OM, c'est faisable. Que de bonnes nouvelles donc, qui s'enchaînent aujourd'hui puisque cette fois c'est TyC Sports qui aborde ce dossier. Le média argentin explique que le prix du joueur de l'Albiceleste à été fixé à 7 millions d'euros.

Le Barça entre dans la course

Un montant un peu conséquent actuellement pour l'OM, qui doit dégraisser, mais rien d'impossible si Pablo Longoria venait à se séparer d'un ou deux joueurs d'ici la fin de ce mois de janvier. Plus que l'Ajax, le problème des Phocéens se situe en Catalogne et à Londres. TyC Sports indique ainsi que le Barcelone et Chelsea sont très intéressés par la possibilité de recruter le joueur. Deux écuries a priori plus attractives et plus puissantes financièrement que le club du sud de la France.

Les Catalans cherchent notamment une doublure pour Jordi Alba, capable de prendre la place du latéral catalan si besoin. De son côté, Chelsea a déjà tenté de l'enrôler par le passé. Les Phocéens peuvent tout de même compter sur l'atout Sampaoli pour convaincre et séduire le joueur. L'ancien sélectionneur argentin a même appelé le joueur pour lui parler du projet marseillais...