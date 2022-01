L'OM peut croire à une arrivée de Nicolas Tagliafico !

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille a reçu une bien mauvaise nouvelle en fin de semaine dernière. La FIFA a ainsi interdit le club de recrutement pour deux mercatos, comme ce fut le cas pour le FC Barcelone et le Real Madrid il y a quelques années. Une sanction liée à l'affaire Pape Gueye, mais qui, grâce à l'appel suspensif fait par les Phocéens, devrait permettre à Pablo Longoria et ses équipes de pouvoir tout de même recruter cet hiver.

Et ces derniers jours, une nouvelle rumeur est apparue : celle menant à Nicolas Tagliafico, le latéral argentin de 29 ans qui évolue à l'Ajax, et qui viendrait notamment prendre la place laissée libre par Jordan Amavi, parti à Nice. Une opération qui était annoncée comme compliquée, mais qui pourrait finalement se produire plus facilement que prévu.

Un prêt avec option d'achat ?

Selon les informations de l'édition argentine de Marca, le latéral aurait décidé de ne pas prolonger avec l'Ajax, alors que son contrat avec les Néerlandais expire en 2023. Ce qui force ces derniers à prendre une décision drastique, alors que le joueur a perdu de l'importance dans la rotation, avec seulement 10 rencontres disputées. Le média indique que l'Ajax ne ferme clairement pas les portes, et que les Ajacied cherchent une solution qui sera satisfaisante pour les deux parties.

Un prêt avec option d'achat serait une solution envisagée par le club, qui préfèrerait tout de même une vente directe. Plus que l'Ajax, le principal souci pour l'OM dans cette opération serait la concurrence de Naples, très chaud sur ce dossier et avec une marge de manœuvre un peu plus importante sur le plan financier...