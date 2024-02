Le geste curieux de Mason Greenwood avec Jude Bellingham

Lors du match opposant Getafe au Real Madrid, l’ailier Mason Greenwood (22 ans) a accusé son compatriote anglais Jude Bellingham (20 ans) de l’avoir traité de "violeur". Un spécialiste de lecture labiale aurait confirmé ces propos. Néanmoins, l’enquête ne sera pas poursuivie à ce sujet.

En effet, l’ancien de Manchester United ne veut pas que le milieu offensif madrilène soit puni. Une source a déclaré au tabloïd The Sun que «Mason leur a dit qu’il ne voulait pas que Jude soit puni et leur a demandé d’abandonner l’enquête.» Mason Greenwood «ne veut pas de mauvaise publicité et veut se mettre à jouer au football.» Un choix compréhensible étant donné toutes les affaires extra-sportives dont Greenwood a fait l’objet.