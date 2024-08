João Neves régale déjà avec le PSG !

Le Paris Saint-Germain a sûrement frappé un très grand coup sur le mercato estival. Bien décidé à renforcer son entrejeu, le club de la capitale a, en effet, déboursé 60 millions d’euros (hors bonus) pour s’offrir le jeune João Neves, arrivé en provenance de Benfica. Si cet investissement a suscité quelques interrogations chez certains observateurs, la première apparition du Portugais de 19 ans a sans aucun doute rassuré. Remplaçant au coup d’envoi, vendredi soir, lors de la première journée face au HAC - Luis Enrique ayant décidé de faire confiance à Ibrahim Mbaye (16 ans) - le natif de Tavira a finalement pu montrer tout l’étendue de son talent au retour des vestiaires.

Entré en jeu à la pause, l’international portugais (9 sélections) s’est parfaitement acclimaté au collectif parisien. Malmenés par la formation normande, les Rouge et Bleu, accrochés jusque dans les derniers instants, ont ainsi pu s’appuyer sur la justesse technique de Neves et sa capacité à porter le ballon vers l’avant. Mieux encore, l’intéressé, solide dans le duel et crédité d’un 6,5 par la rédaction FM, a délivré ses deux premières passes décisives pour permettre aux Parisiens de reprendre l’avantage. Après avoir trouvé Ousmane Dembélé, buteur de la tête, sur un bon centre, la recrue estivale décalait Bradley Barcola, auteur du troisième but francilien.

João Neves déjà décisif…

Une entrée en matière parfaite pour le droitier d’1m74, désormais lié au PSG jusqu’en juin 2029. Interrogé au micro de DAZN quelques instants après cette première victoire (4-1), le numéro 87 préférait cependant mettre en avant le collectif. «Je pense que c’est une très bonne manière de démarrer la saison. Je suis très heureux d’être ici. J’espère pouvoir continuer à aider l’équipe. Le plus important c’est l’équipe, ce sera toujours comme ça pour moi». Un rendement qui n’a, quoi qu’il en soit, pas échappé à ses partenaires, à l’instar d’Ousmane Dembélé, soulignant la qualité de passe de son nouveau partenaire sur le second but.

«Je ne marque pas beaucoup de la tête mais le centre de João était parfait, je n’ai plus qu’à pousser en essayant de la mettre sur le côté». Questionné, à son tour, sur les débuts de Neves, Luis Enrique s’est lui aussi montré enthousiaste. «Je le qualifie d’énergie pure au service de l’équipe. On va l’aider. Il a des qualités de mobilité, de courage pour aller dans la surface de réparation, de dernière passe, de défense. Les supporteurs vont l’adorer», a ainsi prévenu l’ancien technicien du Barça. Une chose est sûre, si le club de la capitale tremble au sujet de l’état de santé de Gonçalo Ramos, la grande première de João Neves restera, quant à elle, une très belle réussite. De bon augure pour la suite de la saison…