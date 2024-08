Le Havre - PSG : les notes du match

Après un été garni avec l’Euro, la Copa America et même les Jeux Olympiques, la Ligue 1 reprenait ses droits ce vendredi soir. Sur DAZN, qui a hérité des droits du championnat sur le sol français après un long feuilleton qui continue de faire jaser, le PSG se déplaçait ainsi au stade Océane pour y affronter Le Havre. Une rencontre entre deux équipes aux destins différents l’an passé. Champion de France pour la douzième fois consécutive, le club de la capitale va devoir composer sans son meilleur joueur, Kylian Mbappé, parti du côté du Real Madrid. De son côté, le HAC, promu l’an dernier, a lutté pour son maintien et aspire à réaliser une saison bien plus concluante sous l’impulsion de Didier Digard, son nouvel entraîneur. Pourtant, rien ne s’est passé pour le club doyen dès les premières minutes. Malgré un onze remanié avec notamment le jeune Ibrahim Mbaye sur le flanc gauche de l’attaque (16 ans), le Paris Saint-Germain a démarré de la meilleure des manières.

La suite après cette publicité

Suite à une superbe construction, Kang-In Lee a été trouvé sur le côté droit. En forme, le Sud-Coréen a enroulé pour inscrire le premier but de la saison dans l’élite (0-1, 3e). Consciencieux et sérieux en ce début de rencontre, les visiteurs ont continué de mettre la pression sur des Havrais désorientés. Et même avec la sortie sur blessure de Gonçalo Ramos, le PSG a été souverain et aurait même pu doubler la mise sans la barre transversale trouvée sur la tête de Randal Kolo Muani, le remplaçant du buteur portugais (22e). Pour autant, à l’approche du dernier quart d’heure, les Normands se sont rebiffés. Alors que le but refusé d’Abdoulaye Touré (28e) pour un hors-jeu de Josué Casimir a été un premier avertissement pour le PSG, la deuxième frappe de Touré, captée par Donnarumma, aura matérialisé la révolte havraise (39e). Ainsi, grâce aussi à deux grosses parades d’Arthur Desmas dans le temps additionnel (45+1e, 45+5e), Le Havre avait encore de quoi espérer au retour des vestiaires.

À lire

João Neves régale déjà avec le PSG !

Les entrants du PSG font la différence

Au retour des vestiaires, l’espoir est définitivement revenu au stade Océane. En effet, suite à un coup franc parfaitement tiré par Christophe Opéri, Guatier Lloris a trompé Donnarumma, complétement trahi par le marquage et la défense laborieuse de sa défense sur cette action (1-1, 49e). Clairement dans un temps fort, les Hacmen ont même cru prendre l’avantage. Après une grosse occasion manquée par Randal Kolo Muani de l’autre côté, Josué Casimir a piqué le ballon sur un Yoram Zague trop tendre avant de réussir son face-à-face avec Gianluigi Donnarumma. Problème, décidément dans le collimateur des arbitres pour ses fautes évitables, Casimir a été rattrapé par la patrouille après une main qui l’a bien aidé à gratter le ballon sur Zague (54e). Ce but refusé a permis à Luis Enrique de tirer la sonnette d’alarme. Sur le terrain, ses joueurs se sont également ressaisis, comme en témoigne le missile envoyé sur la barre de Desmas par Lee Kang-In (62e). Dès lors, le technicien espagnol a décidé de tout changer en sortant l’artillerie lourde. Exit Lee, Asensio et Zague. Dembélé, Marquinhos et Barcola in. C’est comme ça qu’une rencontre peut aussi basculer.

La suite après cette publicité

Et Le Havre peut en témoigner tant ils ont été démantelé par les entrants du PSG, à l’instar d’un Joao Neves, entré à la pause, et déjà convaincant pour sa première. Proches d’accrocher le nul, les Normands ont été rattrapés à cinq minutes de la fin par une tête meurtrière d’Ousmane Dembélé sur un centre de la recrue portugaise (1-2, 85e). Revigorés par ce but salvateur, les Parisiens se sont mis encore plus à l’abri grâce à Bradley Barcola. Trouvé sur la gauche suite à une superbe transversale de Neves, le joueur formé à l’OL a enchaîné les dribbles chaloupés avant d’enrouler une frappe imparable pour Desmas (1-3, 87e). Totalement déboussolés, les Havrais ont bu le calice jusqu’à la lie alors que Randal Kolo Muani y est allé de son but en convertissant un penalty offert par Gautier Lloris (1-4, 90e). Ainsi, parfois dans la douleur, le PSG s’est tiré du piège havrais avec brio et démarré donc cette nouvelle saison par une victoire large d’entrée (1-4). Les hommes de Luis Enrique devront faire mieux dès la semaine prochaine avec la réception de Montpellier. De son côté, un HAC valeureux devra aller chercher des points sur la pelouse de Saint-Etienne.

- L’homme du match : Vitinha (7) : auteur d’une saison étincelante l’année passée, le Portugais débutait logiquement dans l’entrejeu parisien. Dans la continuité de ses récentes performances, l’ex-joueur de Porto a, une nouvelle fois, brillé. Fort d’une très belle maîtrise technique, il a parfaitement orienté le jeu, tout en offrant quelques caviars, à l’instar de cette passe exceptionnelle pour Asensio (45e). Souvent à l’origine des mouvements offensifs parisiens, il a cependant perdu quelques duels. Sans gravité. Un nouveau grand match pour le numéro 17 parisien.

La suite après cette publicité

Le Havre

- Desmas (5) : certes, il subit l’ouverture de score rapide de Lee (3e) et est sauvé par sa barre à deux reprises, face à la tête de Kolo Muani (25e) et sur la nouvelle occasion de Lee (62e). Mais il a ensuite enchaîné les parades contre Asensio (45e +1 et 63e), face à Mbaye (45e+5) et contre Kolo Muani (54e et 83e). Il est malheureusement battu par Dembélé de la tête (85e), même s’il est lâché par sa défense, puis par Barcola (87e) et Kolo Muani (90e) en fin de match.

- Nego (3,5) : pas mis en danger par le jeune Ibrahima Mbaye, il a géré les attaques sur son côté droit, à l’image de son bon tacle face à Asensio pour stopper la contre-attaque parisienne (34e) et a réalisé quelques projections en première mi-temps, mais ses centres sont le plus souvent contrés. Mais une fois que Barcola est entré dans son match, il n’a rien pu faire (86e).

La suite après cette publicité

- Youte Kinkoue (4,5) : battu par Kolo Muani, dont la tête heurte la barre de Desmas (25e), il n’a gagné qu’un seul duel sur les quatre qu’il a eu à disputer. Averti à la 15e minute après un tacle appuyé sur Gonçalo Ramos.

- Lloris (5) : en difficulté face aux déplacements de Ramos, le défenseur de 29 ans était moins en danger face à Kolo Muani, dans le premier acte. Seul au second poteau, il égalise sur une reprise du pied gauche après un très bon coup franc de la part d’Opéri. Les entrées de Dembélé et de Barcola ont redonné vie à l’attaque parisienne et il a concédé un penalty contre Randal Kolo Muani en fin de rencontre (90e).

- Opéri (4,5) : le latéral gauche se fait surprendre par l’appel de Ramos, qui l’éloigne de Kang-in Lee. Beaucoup trop éloigné du Coréen, il touche légèrement sa frappe, qui finit au fond des filets de Delmas (3e). Il enchaîne ensuite une perte de balle dangereuse à l’entrée de la surface (10e). Souvent pris dans son dos par Hakimi et Lee en première période, il a tenté de contenir Dembélé avant que l’ailier droit parisien monte en puissance. Il délivre une galette sur coup franc pour Lloris (48e) pour permettre aux HAC d’égaliser.

- Touré (5) : l’ancien Nantais a manqué d’agressivité à différents moments, à l’image du début de la contre-attaque parisien. Néanmoins, il a été le plus dangereux offensivement, en première mi-temps, du côté du HAC avec son but refusée suite à la position de hors-jeu de Casimir (29e) et cette frappe cadrée mais sans danger pour Donnarumma (39e). Plus tranchant en seconde période, il termine la rencontre avec quatre duels remportés sur sept.

- Kuzïaev (3) : le milieu russe n’a pas eu l’influence escomptée. Il n’a pas été tranchant dans ses interventions et a laissé Vitinha organiser le jeu du PSG. Il était souvent en retard dans ses interventions et a été globalement absent de la rencontre.

- Ndiaye (4,5) : marquage laxiste face à Asensio qui part dans son dos et est proche de doubler la mise pour Paris (45e+1). Il a remporté cinq de ses six duels. Remplacé par Samuel Grandsir à la 76ᵉ minute.

- Joujou (2,5) : c’est lui qui perd le ballon sur l’ouverture du score parisienne. Tout comme Kechta, il a peiné offensivement et n’a pas pesé face à Zague. Il termine la rencontre avec aucune frappe tentée. Averti à la 43e+3 après cette faute sur Vitinha, signe d’exaspération et de frustration. Suppléé par Steve Angoura à la 76e minute.

- Casimir (4) : positionné en tant qu’avant-centre, le capitaine havrais a peiné dans le premier acte. Sa seule action notable est sur le but d’Abdoulaye Touré (29e), refusé puisqu’il est en position de hors-jeu. En deuxième période, il a profité de la bourde de Pacho pour partir en face à face contre Donnarumma et donner l’avantage au Havre… avant que son but ne soit refusé suite à une main (54e). Mais pas de quoi le décourager. Il a essayé de déstabiliser la charnière Beraldo-Pacho qui a parfois eu du mal à le contenir. Il est ensuite rentré dans le rang.

- Kechta (3) : le Marocain a alterné entre le côté droit et le côté gauche pour aider ses latéraux en défense et tenter d’animer le jeu havrais en attaque. Mais il a semblé émoussé, n’a pas eu d’influence dans le jeu, alors que sa technique aurait pu être utile pour mieux négocier les offensives face à une charnière parisienne expérimentale. Remplacé par Kandet Diawara (87e).

PSG

- Donnarumma (5,5) : titularisé dans les cages parisiennes malgré l’arrivée de Safonov durant l’intersaison, le portier italien n’a pas eu grand-chose à faire lors de cette première journée. Auteur d’une belle parade avant d’être surpris par Abdoulaye Touré, finalement signalé en position de hors-jeu (28e), l’ancien gardien de l’AC Milan s’offrait une nouvelle intervention précieuse face à Touré (39e). Battu par Casimir au retour des vestiaires, il était encore sauvé par la VAR. Pour le reste, il s’est contenté de bien relancer, tout en communiquant avec ses compagnons de défense.

- Hakimi (6,5) : médaillé de bronze aux JO 2024 avec le Maroc, le latéral parisien débutait dans un rôle de piston droit. Impliqué sur l’ouverture du score parisienne, le capitaine du soir a été l’un des grands artisans du premier acte convaincant du PSG. Souvent trouvé dans son couloir droit, il déposait un nouveau centre sur la tête de Kolo Muani mais ce dernier trouvait la barre. Plus discret au retour des vestiaires, sa prestation reste, malgré tout, très encourageante.

- Beraldo (5,5) : avec les présences de Marquinhos et Skriniar sur le banc des remplaçants, le Brésilien de 20 ans disposait de la confiance de Luis Enrique. Positionné dans l’axe droit de la défense parisienne, le numéro 35 du PSG n’a pas commis de grossières erreurs. Si les attaquants havrais lui ont, sur quelques séquences, causé du tort, il a souvent fait preuve d’une belle autorité. Précieux dans la relance et sa capacité à casser les lignes, Beraldo a convaincu.

- Pacho (6,5) : recrue estivale du PSG, le 4e joueur équatorien à apparaître en Ligue 1 est parfaitement rentré dans cette rencontre. Propre techniquement, sérieux dans le duel, présent sur toutes les trajectoires et auteur de quelques interventions décisives, l’ancien de Francfort n’a jamais tremblé. Après un premier acte très encourageant, il a cependant montré quelques limites, notamment face à la vivacité de Casimir (57e). Sa prestation globale demeure, quoi qu’il en soit, très solide.

- Zague (4) : apparu dans le onze parisien en fin de saison dernière, le jeune latéral parisien de 18 ans était une nouvelle présent pour ce premier match face aux Havrais. Aligné sur le côté gauche de la défense à trois parisienne, en phase offensive, le Titi parisien a plutôt bien tenu son rang. Peu déstabilisé par les offensifs havrais, il commettait cependant une énorme erreur défensive, tout proche de profiter à Casimir, finalement sanctionné d’une main au départ de l’action (53e). Remplacé par Marquinhos (71e), rigoureux dans le dernier quart d’heure.

- Vitinha (7) : voir ci-dessus

- Zaïre-Emery (5) : de retour d’un Euro 2024 où il n’aura pas eu la chance de montrer ses qualités, le jeune milieu de terrain parisien était titularisé face aux Hacmens. Proche de son adversaire direct, vigilant dans son placement et précieux pour combler les espaces laissés, il a livré une première période prometteuse. Pour autant et à l’instar de ses coéquipiers, il a éprouvé plus de difficultés après la pause. Trop laxiste dans son marquage sur l’égalisation de Lloris au retour des vestiaires (49e), WZE a semblé encore un peu juste sur le plan physique.

- Lee (6,5) : convoité par la Premier League lors du mercato estival, le Sud-Coréen restera le premier buteur de la saison 2024-2025 de Ligue 1. Parfaitement servi par Ramos, il ouvrait son pied pour tromper Desmas d’une belle frappe enroulée du pied gauche (3e). Plus que ce but, l’ancien joueur de Majorque a surtout fait preuve d’une très grosse activité sur le côté droit. Complice avec Hakimi et juste techniquement, il a posé beaucoup de problèmes à la défense normande. Après un joli numéro individuel, il aurait pu s’offrir un doublé mais sa frappe terminait sur la barre transversale (61e). Remplacé par Dembélé (71e), qui a rapidement apporté sa vitesse et sa technique. Sur un centre parfait de Neves, il permettait finalement aux siens de reprendre l’avantage d’une belle tête (85e). Décisif.

- Asensio (6) : titularisé par Luis Enrique, l’Espagnol a montré de belles choses face aux Havrais. Actif sur le front de l’attaque et disponible pour ses partenaires, il a multiplié les déplacements pour tenter de déséquilibrer la défense normande. Imprécis dans le dernier geste, à l’image de cette frappe repoussée par Desmas (45e), son match est malgré tout très intéressant. Remplacé par Barcola (71e), décisif dès son entrée en jeu. Servi sur le côté, il accélérait avant de décocher une frappe parfaite pour faire le break et soulager ses coéquipiers (86e).

- Ramos (non noté) : préféré à Randal Kolo Muani pour débuter à la pointe de l’attaque parisienne, le Portugais n’a pas tardé avant de se mettre en évidence au Stade Océane. Auteur d’un superbe déplacement avant de servir Lee pour l’ouverture du score, l’ancien joueur de Benfica a livré un premier quart d’heure très intéressant. Malheureusement pour lui, il devait cédait sa place après un contact avec un Havrais. Touché à la cheville gauche, le buteur parisien était logiquement remplacé par Kolo Muani (4,5). L’international français s’est lui aussi mis en évidence. Sur un centre parfait d’Hakimi, l’ancien Nantais trouvait la barre de Desmas après une tête puissante (25e). Une première grosse situation qui n’a cependant pas débouché sur beaucoup plus, excepté cette frappe repoussée par Desmas malgré une position idéale (53e) et une tête piquée trop timide (83e). Très discret et peu trouvé, RKM n’a jamais véritablement pesé avant d’ouvrir son compteur sur penalty dans les ultimes secondes (89e). Une prestation insuffisante mais encourageante pour son capital confiance…

- Mbaye (4) : appelé pour la première fois au sein du groupe professionnel du PSG, le jeune attaquant parisien de 16 ans fêtait sa première titularisation en L1 face aux Hacmens, devenant le plus jeune joueur de l’histoire du Paris Saint-Germain à avoir débuté un match officiel. Positionné dans un rôle d’ailier gauche, le natif de Trappes a livré un premier acte intéressant. Percutant, il a souvent tenté de déborder son adversaire direct mais n’a jamais vraiment été en réussite (0 duel remporté sur 7 disputés). S’il est tout proche d’ouvrir son compteur avec les Rouge et Bleu (45+5e), il cédait finalement sa place à la pause. Remplacé par Joao Neves (6,5), consistant dans le coeur du jeu et auteur de sa première passe décisive en L1 sur le second but signé Dembélé (85e). Une entrée en matière parfaite pour le Portugais, également impliqué sur le troisième but parisien.