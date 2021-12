Le président de la CAF écarte tout report de la CAN 2021

En déplacement au Cameroun pour rencontre les nouveaux dirigeants de la Fécafoot, le président de la Confédération Africaine de Football Patrice Motsepe a tenu à confirmer la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 (le nom est resté inchangé malgré le report en 2022, ndlr) et ainsi écarter toute rumeur d'annulation ou de report. En effet, plusieurs clubs européens et même la FIFA mettraient la pression sur la CAF afin de bousculer l'organisation de cette compétition continentale.

««Nous sommes très clairs en termes d'engagement de faire de la CAN au Cameroun un succès, a déclaré le patron du football africain à son arrivée au pays. Je suis convaincu qu'après nos rencontres d’aujourd'hui et demain, nous pourrons venir vers vous et donner à l'Afrique et au monde la confiance que nous avons à travers l'engagement envers notre peuple, au Cameroun, et l'engagement pour le développement du football en Afrique.»