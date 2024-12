Inter Miami : la grande promesse du propriétaire à Lionel Messi

Alors que l’Inter Miami a récemment changé d’entraîneur en nommant Javier Mascherano à la place de Gerard Martino, la direction prépare aussi l’avenir et notamment la prolongation de Lionel Messi. Le propriétaire Jorge Mas a été clair sur la question : «Messi est sous contrat avec nous pour toute l’année 2025, mais nous allons nous asseoir pour parler de l’avenir. Et comme je l’ai déjà dit, j’espère que pour l’inauguration du nouveau stade en 2026, Lionel Messi sera notre numéro 10. Comme je l’ai déjà dit et je le répète aujourd’hui, je m’attends à ce que lors de l’ouverture de notre nouveau stade en 2026 et de l’ouverture de notre saison 2026 en MLS après une saison 2025 riche en trophées, Leo Messi soit notre numéro 10».

Il a promis de monter la meilleure équipe pour dominer toutes les compétitions : «Nous allons utiliser tous les mécanismes d’effectifs qui nous sont donnés par la ligue pour constituer la meilleure équipe possible pour concourir en 2025, sachant que nous participerons à de multiples compétitions telles que la Ligue des champions de la Concacaf, la Coupe du monde des clubs, la Coupe des ligues. Nous allons continuer à avoir la meilleure équipe possible, il n’y a pas de limites budgétaires. Nous allons faire venir les meilleurs joueurs possibles de partout dans le monde, et nous continuerons à gagner et à construire ce club pour qu’il devienne une équipe de football de premier plan». Pour rappel, Lionel Messi a rejoint l’Inter Miami en juillet 2023 avec un contrat qui court jusqu’à la fin de la saison 2025 de la MLS. L’accord initial n’inclut pas d’option supplémentaire pour prolonger jusqu’en 2026, ce qui fait de la saison à venir sa dernière pour les Herons sous son contrat actuel.