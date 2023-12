CAN 2023 : la liste finale de la RD Congo

Les sélections outre-Méditerranée continuent de dévoiler leurs listes respectives au compte-gouttes à moins de trois semaines du lancement de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d’Ivoire l’hiver prochain (13 janvier-11 février 2024). Cette fois, c’est au tour de la République Démocratique du Congo de publier sa liste finale, concoctée par le sélectionneur français Sébastien Desabre, qui va disputer sa deuxième CAN après un huitième de finale en 2019 avec l’Ouganda, perdu face au Sénégal, futur malheureux finaliste de l’édition.

Le coach des Léopards fera le voyage dans la terre des Eléphants avec plusieurs pensionnaires de Ligue 1 : en plus du néo-international Dimitry Bertaud (Montpellier HSC), il pourra également compter sur son roc défensif marseillais Chancel Mbemba, accompagné en défense par le Lorientais Gédéon Kalulu et le Stéphanois Dylan Batubinsika. Le Nantais Samuel Moutoussamy est le seul joueur de l’élite tricolore, mais on retrouve également le portier Lionel Mpasi et le meneur de jeu amiénois Gaël Kakuta. Enfin, l’ancien Lensois Simon Banza, brillant sous le maillot de Braga, sera également présent pour affronter le Maroc, la Tanzanie et l’Angola dans le groupe F du tournoi continental.