FFF : la mise au point de Marion Bartoli sur l’interview de Noël Le Graët

Dans l’œil du cyclone depuis les propos polémiques de Noël Le Graët envers Zinédine Zidane dans son émission, « Bartoli Time », Marion Bartoli a tenu à s’exprimer ce dimanche sur RMC pour remettre les choses au clair. « Ce qu’on désire réaliser dans cette émission, c’est interview des sportifs, des dirigeants », affirme l’ancienne championne de tennis. « Mais je ne suis pas là pour créer un buzz ou une polémique. En aucun cas RMC ou Bartoli Time n’ont tenté de piéger Noël Le Graët. »

« C’est lui qui a décidé de répondre de cette façon. Je l’ai trouvé très agressif dans ses propos, c’est pour ça que je me suis mise assez en retrait, j’essayais de calmer le jeu dans mes relances pour faire redescendre la pression. En aucun cas je ne me sens complaisante et en aucun cas on a tenté de le piéger. » Une prise de parole nécessaire, tant la sportive 38 ans avait subi plusieurs critiques sur la manière dont elle a mené l’interview face au président de la FFF.

