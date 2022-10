Ballon d'Or 2022 : la déclaration d'amour de Florentino Pérez à Karim Benzema

Premier français sacré au ballon d'Or depuis Zinedine Zidane en 1998, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema (34 ans) s'est vu récompenser après une saison 2021-2022 exceptionnelle. De ce fait, son président Florentino Pérez a eu des mots forts pour son protégé qu'il est venu chercher à Lyon en 2009.

« C'est un neuf, un mélange de Ronaldo et Zidane, il fait leurs deux travail en même temps. C'est un crack. Il se déplace devant comme Zidane le faisait et termine au but comme le faisait Ronaldo Nazario », a déclaré le boss des Merengues auprès de "El Larguero" de la Cadena SER, au théâtre du Châtelet à Paris.