Juve : Giorgio Chiellini évoque son avenir

Le défenseur central de la Juventus Turin Giorgio Chiellini a disputé lundi soir face à la Lazio (2-2) son dernier match avec la Juve après dix-sept années passées au club. Interrogé sur son avenir, l’Italien de 37 ans a expliqué qu’il n’avait pas encore décidé ce qu’il allait faire mais qu’il avait déjà quelques idées en tête.

« Je dois m'occuper de ma famille. Sûrement que les expériences à l'étranger enrichissent humainement et pour mon avenir j'ai besoin de voir au-delà du milieu de la Juve, que je connais très bien. Sortir de cette zone de confort m'aidera aussi pour l'avenir et pour ce que je veux faire », a expliqué Chiellini après la rencontre au micro de Sky Sport. Le défenseur turinois a disputé 560 matches avec la Vieille Dame, inscrit 36 buts et délivré 25 passes décisives.