Serie A : la Lazio arrache le match nul face à la Juventus

La 37e journée de Serie A se concluait ce soir par le choc entre la Juventus et la Lazio. Un match de prestige pour des Bianconeri qui n’ont plus rien à jouer. Assurée de participer à la prochaine Ligue des Champions, la Vieille Dame ne peut plus dépasser le troisième du classement et ne peut plus être rattrapée par son premier poursuivant. En revanche, la Lazio jouait gros. Cinquième, la Celeste comptait deux points d’avance sur l’AS Roma. Ce soir, les hommes de Maurizio Sarri pouvaient donc valider définitivement leur ticket pour la prochaine Ligue Europa en cas de victoire. En revanche, une défaite les plaçait encore sous la menace des Giallorossi. Et malheureusement pour eux, ce scénario s'est rapidement dessiné.

Dès la dixième minute, Dusan Vlahovic trouvait la faille, avant qu'Alvaro Morata marque le but du break à la 36e minute. Mais cette première période aura surtout été marquée par la sortie de Giorgio Chiellini à la 17e minute. Remplacé par Matthijs De Ligt, le défenseur italien disputait son dernier match au Juventus stadium. Il a bien entendu eu droit à une standing ovation lors de sa sortie. Au début de la deuxième période, Patric a donné un peu de piment au match en réduisant le score à la 50e minute. Paulo Dybala a lui aussi eu droit à une émouvante sortie pour sa dernière dans l’antre piémontaise, mais alors que l'on se dirigeait vers une victoire turinoise, Milinkovic-Savic a gâché la fête. Le Serbe a permis à son équipe d'égaliser au bout du temps additionnel sur corner (2-2). La Lazio compte donc trois points d'avance sur la Roma et une meilleure différence de but (+19 contre +13). Sauf incroyable revirement de situation, les Celestes termineront la saison à la cinquième place.

