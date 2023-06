Ça chauffe entre Samuel Umtiti et l’OL !

La suite après cette publicité

Il a retrouvé goût au football durant son prêt à Lecce. Au fond du trou lorsqu’il était au FC Barcelone, Samuel Umtiti (29 ans) n’en finissait plus avec ses problèmes physiques. Tout doucement, le Français a vu son rêve blaugrana se transformer en cauchemar. Titulaire lors de ses deux premières saisons en Catalogne, l’ancien Lyonnais a reculé dans la hiérarchie des défenseurs centraux, la faute, à un genou défaillant.

Une sale période sur laquelle il était revenu récemment. «Tout ce que je voulais, c’était me sentir apprécié, utile, respecté. J’ai passé quatre ans en Catalogne en dépression, non seulement sur le plan sportif, mais aussi dans la vie de tous les jours. Au début, après mon déménagement en Espagne, je me sentais apprécié, je jouais à un haut niveau. Puis j’ai commencé à me méfier, je me suis senti mal, j’ai réalisé que plus personne ne croyait en moi », avait-il déclaré à Canal+. À Lecce, Umtiti a retrouvé le sourire. Avec 25 apparitions en Serie A, le Français a pu à nouveau disputer une saison complète.

L’entourage d’Umtiti s’est rapproché de l’OL

Mieux, il a même éveillé l’intérêt de plusieurs gros calibres italiens. En une année, le joueur de 29 ans a démontré qu’il avait encore le niveau. À Lyon, Alexandre Lacazette n’a pas attendu de voir son ami briller en Italie pour en être convaincu. Revenu à l’OL, le Général avait confié qu’il rêvait de pouvoir rejouer avec Umtiti sous les couleurs rhodaniennes. «C’est un rêve de rejouer avec lui. Il a démontré à tout le monde qu’il est de retour, que son corps le suit. Ce n’est pas anodin que plusieurs grands clubs le suivent. S’il choisit de revenir, ce sera tant mieux pour Lyon».

Eh bien si l’on en croit Sport, le come-back d’Umtiti à l’OL se rapproche. Le quotidien catalan explique que les Gones attendent un accord salarial avec le défenseur dont l’entourage s’était reproché de l’OL dernièrement. De son côté, le Barça facilitera grandement cette opération et serait même prêt à libérer un élément dont le bail court jusqu’en 2026. Avec un Castello Lukeba très courtisé par le RB Leipzig, l’OL tient déjà son remplaçant en cas de départ.