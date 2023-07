Le Feyenoord s’intéresse à un crack du FC Barcelone

Ça bouge en Catalogne. Champion d’Espagne sans grande difficulté, le FC Barcelone possède une base solide avec Xavi aux commandes de l’équipe. Alors qu’Ilkay Gundogan a été recruté, certains joueurs vont devoir faire le sens inverse pour permettre aux Blaugranas de continuer d’être actif sur le marché des transferts. Parmi les ventes potentielles, celle de Julian Araujo.

Arrivé l’hiver dernier en provenance des Los Angeles Galaxy en MLS, le Mexicain de 21 ans n’a pas disputé le moindre match sous les couleurs du FC Barcelone, barré notamment par Jules Koundé et une équipe parfaitement rodée. En manque de temps de jeu, Julian Araujo pourrait bien retrouver des couleurs aux Pays-Bas puisque le Feyenoord est à la recherche d’un latéral droit. Les Néerlandais se sont renseignés sur la disponibilité du joueur ces derniers jours, et un transfert semble plus que probable. Un deal gagnant-gagnant, du moins, sur le papier.

