Vinicius Júnior révèle le club dans lequel il veut voir jouer Neymar

L’avenir de Neymar déchaîne les passions. Ces derniers jours, la presse brésilienne évoquait un accord entre le clan du Brésilien et Santos, sous réserve qu’une position commune soit trouvée avec Al-Hilal, club où Neymar reste lié jusqu’en juin. Mais à ce jour, le club saoudien reste catégorique : il n’a pas l’intention de laisser partir son joueur cet hiver.

En attendant que les prochains jours nous aident à mieux savoir où jouera Neymar en seconde partie de saison, Vinicius Junior a en tout cas donné son avis sur le sujet. Et le Madrilène espère sincèrement voir son idole revenir à Santos : «Ney est notre idole. J’espère qu’il pourra revenir le plus tôt possible à Santos. Pour le Brésil, il est important d’avoir un joueur comme lui, encore plus à Santos, qui est sa maison, où il a joué tant de matchs… Qu’il prenne la meilleure décision de sa vie», a exprimé Vinicius au micro de TNT Sports après la victoire du Real Madrid face à Salzbourg ce mercredi (5-1).