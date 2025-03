Alan Virginius dans la short-list de Fenerbahçe

Prêté par Lille aux Young Boys, Alan Virginius totalise 7 buts et 3 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée en Suisse. Un rendement plus qu’intéressant, à l’image de son but inscrit contre Galatasaray lors des barrages à la Ligue des Champions le 28 août dernier, qui ne laisse logiquement pas insensible. A ce titre et selon nos dernières informations, l’attaquant français de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Dogues, est d’ores et déjà dans la short-list de Fenerbahce pour le prochain mercato estival.

En effet, José Mourinho - qui ne compte plus sur Allan Saint-Maximin - apprécie particulièrement le profil de l’ailier gauche d’1m80 et aimerait donc l’attirer au sein de la formation turque. Reste désormais à connaître le positionnement de la direction du Fener et à s’entendre avec les différentes parties. Affaire à suivre…