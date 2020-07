Real Madrid-Getafe : les compositions officielles !

C'est le match du k.o dans la course au titre. En cas de victoire ce soir face à Getafe, le Real Madrid compterait 4 longueurs d'avance sur le FC Barcelone (tenu en échec face à l'Atlético Madrid 2-2 mardi) à 5 rencontres du terme de la saison. Sachant que la Casa Blanc réalise un sans-faute depuis la reprise (5 victoires sur 5), on ne voit pas comment les troupes de Zinédine Zidane pourraient dans ce schéma-là se faire accrocher deux fois sur le fil, d'autant que le calendrier parait abordable. De leur côté les Azulones traversent une phase de turbulence. Troisième au soir de la 24e journée, l'équipe de José Bordalás est aujourd'hui sixième et reste sur une mauvaise série avec une petite victoire en six rencontres.

Pour cette partie décisive, Thibaut Courtois garde logiquement les buts madrilènes. Devant lui, Ferland Mendy, Sergio Ramos, Raphael Varane et Daniel Carvajal forment la ligne défensive alors que le milieu à quatre (en losange) est composé de Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos et Isco. L'attaque est quant à elle menée par l’incontournable Karim Benzema et le remuant Vinícius Júnior. Pepe Bordalás aligne lui un habituel 4-4-2 avec David Soria en dernier rempart. En défense, on retrouve Mathí­as Olivera, Chema, Xabi Etxeita et Damián Suárez. Tandis que le milieu sera animé par Nemanja Maksimovic, Mauro Arambarri, Marc Cucurella et Allan Nyom. C'est enfin Jaime Mata et David Timor qui occupent la ligne offensive des visiteurs.

Les compositions des équipes :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro, Kroos, Modric, Isco - Vinicius, Benzema.

Getafe : Soria - Olivera, Chema, Etxeita, Suárez - Maksimovic, Arambarri, Cucurella, Nyom - Mata, Timor.