Barrages Mondial 2022, Cameroun : la liste pour le choc face à l'Algérie dévoilée

Après avoir terminé troisième de la Coupe d'Afrique des Nations organisées sur son sol, le Cameroun aura pour objectif de se qualifier à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour se faire, les Lions Indomptables devront venir à bout de l'Algérie lors des matchs de barrage du 25 et 29 mars.

Le sélectionneur, Rigobert Song, qui disputera ses premiers matchs sur le banc de la sélection camerounaise, a dévoilé sa liste de 27 joueurs pour affronter Djamel Belmadi et son équipe. Les joueurs de Ligue 1, Castelletto (Nantes), Oyongo (Montpellier), Moukoudi (ASSE), Onana (Bordeaux), Ganago (Lens) et Toko-Ekambi (Lyon) font tous partie de la liste, tout comme Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern) et Olivier Ntcham (Swansea), l'ancien Marseillais, qui connait ainsi sa première convocation. À noter les absences de Njie, Bassogog et Sarr.