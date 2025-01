Real Madrid : Luka Modric bat un incroyable record à 39 ans

Décidément, sa belle histoire avec le Real Madrid continue de s’embellir de jour en jour. Arrivé en 2012 dans la capitale ibérique, Luka Modric n’avait sûrement jamais imaginé devenir une telle légende dans l’un des clubs les plus prestigieux du monde. Finalement, depuis 13 ans, le milieu croate est un élément essentiel pour les Merengues. Cette saison, âgé de 39 ans, le Ballon d’Or 2018 continue d’être important dans le groupe de Carlo Ancelotti malgré un temps de jeu en berne.

La suite après cette publicité

Son impact se fait toujours ressentir lors de ses entrées, comme peut en témoigner son but important hier pour égaliser en fin de match contre Valence (1-2). Une réalisation qui lui permet de rentrer encore plus dans l’histoire de la Maison Blanche en devenant le plus vieux buteur du Real Madrid en compétition officielle devant Ferenc Puskás (39 ans et 116 jours contre 39 ans et 15 jours pour la légende hongroise). Un record qui fait la joie de l’intéressé, qui s’est exprimé aux médias du club à l’issue de la rencontre : «c’est toujours agréable de battre des records. Atteindre ce nombre de matchs et égaler des légendes comme Pirri et Míchel est une fierté. Il faut continuer.»