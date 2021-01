Sergio Ramos accorde un délai au Real Madrid

La suite après cette publicité

C'est l'un des feuilletons de la saison en Espagne. La prolongation de Sergio Ramos (34 ans), en fin de contrat en juin 2021 avec le Real Madrid, est l'un des sujets brûlants de l'autre côté des Pyrénées, et ce, depuis plusieurs mois. Aux dernières nouvelles, les deux parties ne sont pas tombées d'accord sur les modalités d'un nouveau bail, ni sur la durée, ni sur le montant des rémunérations.

Libre de négocier avec le club de son choix en vue de la saison prochaine, le défenseur central a été annoncé du côté du Paris SG, de Manchester City, Tottenham ou même de Liverpool ces derniers jours. ABC, de son côté, assure que le capitaine merengue et ses représentants n'ont reçu aucune proposition et, pour cause, ils accordent toujours leur priorité à la Casa Blanca.

Ramos est prêt à attendre

Le quotidien généraliste espagnol indique en effet que l'international espagnol (178 sélections, 23 réalisations) et son agent (son frère René) n'écouteront pas les éventuelles sirènes du marché avant le mois de février. Le n° 4 madrilène aux 468 matches de Liga sous la tunique blanche n'imaginera donc pas son avenir ailleurs qu'au Real avant environ un mois.

Un délai raisonnable qui laisse donc la possibilité aux pensionnaires du Santiago Bernabeu de reprendre le fil des discussions pour tenter de limer les aspérités qui bloquent encore alors que les deux parties ont pour priorité de poursuivre l'aventure commune, à en croire Deportes Cuatro. À Florentino Pérez ne pas trop traîner donc pour régler au plus vite ce dossier, comme un certain Zinedine Zidane l'exhorte publiquement à le faire.