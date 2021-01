Le torchon brûle entre le Real Madrid et Sergio Ramos, la guerre est déclarée entre Ole Gunnar Solskjaer et Jürgen Klopp

La suite après cette publicité

Tension maximale entre Ramos et le Real

Le Real Madrid semble embourbé dans le feuilleton de la prolongation de contrat de Sergio Ramos. Libre au 30 juin, le défenseur central espagnol s'est vu offrir un nouveau bail d'un an par ses dirigeants il y a quelques jours. Mais le capitaine de la Casa Blanca a refusé cette offre, estimant que, pour l'ensemble de son œuvre dans la capitale, il méritait d'obtenir deux années de plus. Ce refus est mal passé à Madrid, comme le rapporte Marca sur sa une ce matin. Pour le média, «la tension est à son maximum» entre les deux parties. Pire, ces derniers n'ont semble-t-il jamais été aussi éloignés afin de poursuivre les négociations. Pour As, elles sont même «au point mort» et Ramos aurait fait savoir au président Florentino Pérez, qu'il allait désormais écouter les propositions formulées par d'autres clubs. Il ne se sent pas valorisé par le Real. La rupture semble proche. La fin d'une époque à Madrid ?

La guerre est déclarée entre Solskjaer et Klopp

Une histoire de penalties. Voilà d'où est partie la polémique en Angleterre entre l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, et son homologue de Liverpool, Jürgen Klopp. L'Allemand, à la sortie d'une défaite lundi soir à Southampton (0-1), s'est plaint de l'arbitrage et de ne pas bénéficier des mêmes conditions d'obtention de penalty que l'ennemi juré mancunien. Le Norvégien lui a alors répondu hier en conférence de presse, comme le rapporte le Daily Telegraph ce matin. Pour lui, Klopp joue à un jeu dangereux en essayant de mettre la pression sur l'arbitrage pour les prochaines rencontres. Solskjaer est même allé plus loin dans l'analyse, comme l'écrit The Sun. L'ancien avant-centre des Red Devils s'est demandé si ces plaintes envers l'arbitrage ne cachaient pas autre chose : le début d'une crise pour l'Allemand à Liverpool. Après avoir survolé la Premier League durant plus d'un an, Klopp perdrait-il le fil, comme Rafael Benitez, dans les années 2000 ? Réponse dans les prochains mois.

La Juve fait paniquer la Serie A

Deux joueurs de la Juventus ont été testés positifs à la Covid-19 durant ces deux derniers jours. Il s'agit d'Alex Sandro et de Juan Cuadrado. Les deux hommes sont donc indisponibles pour le choc face à l'AC Milan ce soir (20h45) pour le compte de la 16e journée de Serie A. Mais le match aura-t-il bien lieu ? Tuttosport explique ce matin que d'autres tests vont être effectués aujourd'hui au sein de l'effectif de la Vieille Dame. Cette dernière pourrait donc voir d'autres joueurs devoir déclarer forfait. Mais un nouveau cas positif pourrait aussi entraîner le report du match. C'est ce que rapporte le Quotidiano Sportivo ce mercredi après les déclarations de l'Autorité Sanitaire hier : «on ne joue pas s'il y'a de nouveaux cas», a-t-elle déclaré. L'Italie retient son souffle.