L1 : le programme TV de la 29e journée

La programmation TV de la 29e journée de Ligue 1 vient de tomber. Cette levée débutera le vendredi 11 avril avec le « WillStillico », entre Lens et Reims. Le lendemain, gros choc d’européens entre Monaco et l’Olympique de Marseille à 17h. Toulouse-Lille et Strasbourg-Nice concluront la journée du samedi.

La suite après cette publicité

Dimanche 13 avril, la rencontre ASSE-Brest lancera les festivités à 15h, avant le multiplex où il n’y aura que deux matches. Enfin, le match Nantes-PSG ayant été reporté au mardi 22 avril, c’est Auxerre-Olympique Lyonnais qui a été choisi pour être l’affiche de 20h45.

Vendredi 11 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

RC Lens – Stade de Reims

Samedi 12 avril 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

AS Monaco – Olympique de Marseille

Samedi 12 avril 2025 à 19h00 sur DAZN

Toulouse FC – LOSC Lille

Samedi 12 avril 2025 à 21h05 sur DAZN

RC Strasbourg Alsace – OGC Nice

Dimanche 13 avril 2025 à 15h00 sur DAZN

AS Saint-Étienne – Stade Brestois 29

Dimanche 13 avril 2025 à 17h15 sur DAZN

Angers SCO – Montpellier Hérault SC

Havre AC – Stade Rennais FC

Dimanche 13 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

AJ Auxerre – Olympique Lyonnais

Mardi 22 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

FC Nantes – Paris Saint-Germain