LdC : Thierry Henry taille le PSG

Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est incliné 2 à 0 à l’Emirates Stadium face à Arsenal. Un club que connaît très bien Thierry Henry (47 ans), puisqu’il y a passé de nombreuses années. Forcément, l’avis de l’ancien attaquant était très attendu après ce choc de Champions League. Sur CBS, il a expliqué que l’équipe de Luis Enrique manque de joueurs capables de faire pencher la rencontre du côté français. Ses propos sont relayés par RMC Sport.

«Oui, l’équipe est équilibrée, ils ont eu la possession… mais c’est à peu près tout. Et ce n’est pas suffisant. Tu n’as plus ce joueur qui fait basculer le match que tu avais auparavant. Tu vois qu’il y a une idée, que les joueurs savent quoi faire. Mais quand ils s’approchent de la surface, à l’exception de Barcola qui a tenté des choses, on n’a pas vu grand-chose. C’est normal qu’en ce moment, Arsenal batte le Paris Saint-Germain à domicile, surtout cette équipe du Paris Saint-Germain. Sans vouloir manquer de respect au Paris Saint-Germain.»