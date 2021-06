Euro 2020 : ce que le Portugal pense de la France

La suite après cette publicité

La France et le Portugal vont s'affronter ce mercredi soir dans le dernier match de la phase de poules de l'Euro. La France est assurée d'être au prochain tour et devra l'emporter pour être certaine de finir première et le Portugal, pour rester dans le jeu, ne doit pas perdre par plus de deux buts d'écart. Pour autant, les deux pays, qui s'apprécient, malgré la tentative d'Eder de les séparer un soir de juillet 2016, se craignent.

Si les Bleus doivent se relancer après le nul contre la Hongrie, le Portugal a perdu contre l'Allemagne dans les grandes largeurs (4-2) et cela n'amène pas beaucoup de sérénité. « Les quatre buts contre l'Allemagne, c'était un cauchemar. Les commentateurs répétaient "ce n’est pas possible" quatre fois. On ne s'attendait pas à ça. La France, avant la phase de poule, faisait peur, et encore plus après l'Allemagne. On se dit que l'écart c'était contre la Hongrie. Didier Deschamps fait peur, il a cette réputation de gagneur. Dans le détail des joueurs, ce que j'ai entendu, Semedo a été visé par les critiques et dans les émissions on entendait "si Semedo a galéré face à Gossens, on imagine pas contre Mbappé, il va falloir l'aider" », nous explique Gary de Jesus, consultant spécialiste du Portugal pour Europe 1.

« Je ne vois pas de faiblesses dans cette équipe »

Même son de cloche chez les journalistes du pays d'Eusebio. « Une sélection avec des joueurs comme Mbappé, Griezmann et Benzema ne peut être que candidate à remporter tous ses matches et, bien sûr, l’Euro. Avec ces trois noms, il est clair que l’attaque est la force de la France. Je ne vois pas de faiblesses dans cette équipe, malgré son nul inattendu contre la Hongrie. Je crois que c’était juste un jour sans pour l’équipe de Deschamps. Mais si la Hongrie a réussi à trouver une faille et à marquer un but à la France, le Portugal aussi peut le faire. Je crois que ce match a tout d’une finale avant l’heure », avance Nuno Barbosa, qui officie au Jornal de Noticias.

Une finale avant l'heure ? Du côté de Gary de Jesus, on explique qu'on est franchement effrayé par les joueurs de Didier Deschamps : « au Portugal, la France ça effraie, c'est une sorte de bête noire. Comme l'Allemagne, même si cette dernière était un peu dans le doute. On a toujours un petit complexe d'infériorité. On est effrayé, on se dit qu'il faut changer les choses, on annonce Renato, mais à la place de Bernardo, pas à la place d'un du double pivot. Santos dit lui qu'il n'a pas peur, malgré tout, dans l'environnement on est effrayé par la France, par Deschamps, par les attaquants et par Paul Pogba ».

Ils se méfient de Pogba et de Kanté

En effet, les individualités françaises font vraiment peur, à tout le monde bien sûr, mais surtout aux Portugais. Nuno Barbosa voit un match où tout va se jouer dans l'entrejeu : « je prévois un duel intense au milieu de terrain. Malgré toutes les stars que possède la France, comme Pogba, je crois que c’est dans le cœur du jeu que se trouve la base du succès dans cet Euro. N’Golo Kanté est un joueur qui m’impressionne et, en tant que portugais, je ne peux qu’espérer qu’il soit moins bien contre le Portugal, qui a tellement besoin d’un bon résultat pour se qualifier pour les 8es ».

Soyons-en sûrs, les Portugais vendront chèrement leur peau, mais reste à savoir quelle attitude ils vont adopter. Vont-ils tenter de jouer, d'aller de l'avant, pour mettre ce but qui pourrait les rassurer ou vont-ils tenter de fermer le jeu, par peur des Bleus et pour préserver un score qui les qualifierait pour les huitièmes de finale ? Réponse mercredi soir aux alentours de 23h.

